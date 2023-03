Bismack Biyombo a fait bonne impression face à Joel Embiid

« Pour mes contres, comme avec ma défense, j’y vais à l’instinct. » Il faut croire que les instincts de Bismack Biyombo étaient les bons cette nuit, face aux 76ers de Joel Embiid. Le pivot des Suns, promu titulaire en l’absence de Deandre Ayton, a grandement participé à une victoire importante de son équipe face à Philadelphie avec ses 17 points et 13 rebonds. C’était son troisième double-double de l’année et son meilleur match de l’année.

Auteur de cinq contres, le Congolais a eu un impact indéniable en défense face à Joel Embiid, qu’il a d’ailleurs contré à deux reprises. « Il faut faire confiance à ses instincts, répète le pivot des Suns, et savoir comment avoir un impact sur le match. Regarder la vidéo, connaître ses tendances, voir ce qu’il recherche. Je ne sais pas combien de lancers il a obtenus, mais à un moment donné, je me suis dit qu’il passait son temps sur la ligne. »

Embiid, régulièrement pris à deux, a obtenu 13 lancers, ce qui lui a permis d’alimenter sa jolie ligne de statistiques finale à 28 points et 10 rebonds. Mais son ratio aux tirs, dans le jeu, est resté moyen à 8/19.

« Bizzy joue dur, il est talentueux. Il est au bon endroit au bon moment, et on se nourrit de son énergie. Il couvre beaucoup de nos erreurs en défense », résume Chris Paul. « Bizz, sa défense et ce qu’il nous a apporté… Si vous m’aviez demandé avant le début du match si Biz allait marquer 17 points, j’aurais dit : ‘J’espère’. Mais ce n’est probablement pas quelque chose de normal pour nous », termine de son côté Monty Williams.