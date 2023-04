Bilal Coulibaly va tenter sa chance pour la Draft 2023

Si Victor Wembanyama devrait, sauf surprise, être le premier choix de la Draft cette année, la star des Mets 92 pourrait être accompagnée par deux compatriotes. En effet, on le sait depuis peu, Rayan Rupert ira à la Draft, tout comme Bilal Coulibaly, coéquipier de « Wemby » à Boulogne, qui vient de l'annoncer. « La NBA a toujours été mon rêve et maintenant, c’est un objectif. C’est la prochaine étape de mon évolution », confirme l'ailier de 18 ans.

Doté d'une énorme envergure de 2m20, Coulibaly a réussi à faire sa place avec les Mets 92 après un début de saison compliqué. Sa marge de progression reste très importante, notamment au niveau de son tir. « Mes capacités en défense me permettent d’être sur le terrain. C’est grâce à mon intégration dans le groupe et à mon coach, Vincent Collet. Ma confiance a grandi au fur et à mesure que les opportunités se présentaient. J’ai progressé physiquement et techniquement. Je suis concentré sur mon tir extérieur et je veux devenir un joueur complet. »

Comme l'ailier pourrait vivre une fin de saison à rallonge avec les playoffs en Betlic Elite, le Français n'est pas certain de pouvoir participer au Draft Combine à Chicago, entre le 14 et le 21 mai, ce moment où les jeunes talents viennent se montrer devant les franchises NBA pour tester leur cote avant le grand rendez-vous.

Si ses chances sont plus faibles que prévu cette année, pourrait-il renoncer et retenter sa chance en 2024 ? « Je prends les choses dans l’ordre. Après la saison, je vais aller à Dallas voir mes agents, pour bosser et me préparer avec l’idée que je vais à la Draft. Je parlerai avec mes agents ensuite et on verra ce qu’on décide. Pour l’instant, je suis concentré sur ma fin de saison avec les Mets. »