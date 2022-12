Bientôt un record pour Russell Westbrook en tant que remplaçant

Russell Westbrook confirme soir après soir son statut de roi absolu du « triple-double ». En cumulant 15 points (6/11 aux tirs dont 1/3 de loin), 13 passes et 13 rebonds cette nuit dans la victoire des Lakers à Orlando, il a signé son 197e « triple-double » en carrière. Aucun joueur n’a fait mieux que lui dans l’histoire de la ligue.

« Russ a toujours fait ça dans sa carrière, il a toujours pris des rebonds malgré sa taille. C’était très important pour nous de faire des ‘stops’, de nettoyer le cercle et de ne pas lâcher de rebonds offensifs. Je sais que lorsque je suis sur le terrain avec lui, je dois courir. Lorsqu’il obtient un rebond et qu’il est en transition, je dois courir avec lui. Il voit à peu près tout ce qui se passe sur le terrain, alors il faut juste courir et se rendre disponible », souligne LeBron James.

Fait notable, il a réalisé cette performance en sortant du banc de la franchise de Los Angeles. C’était la troisième fois ce mois-ci avec ce statut de 6e homme. Si bien qu’à ce rythme, il devrait bientôt dépasser l’ancien joueur des Pacers ou des Sonics, Detlef Schrempf pour le plus grand nombre de « triple-double » réalisé en sortant du banc (3).

Cette nouvelle performance semble être la confirmation que l’ancien MVP s’épanouit dans ce rôle de 6e homme qui a été tant commenté en début de saison.

« Il aurait pu le contester mais au lieu de cela, on a réfléchi ensemble et on a étudié l’équilibre (du cinq). Ce n’est pas tant : peut-il démarrer ? Ou, est-ce qu’il ne sera plus titulaire ? Il ne s’agit pas de cela. Il s’agit de savoir s’il est capable d’apporter un élan supplémentaire en sortant du banc. Je sais que cela a été difficile par moments, mais félicitations à lui pour avoir fait tout ce qu’on lui a demandé dans ce rôle », apprécie Darvin Ham.