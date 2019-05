Bientôt deux trophées NBA en jeu ?

Aux commandes de la NBA depuis 2014, Adam Silver est habitué à ruer dans les brancards. Le mois dernier, le "Commissionner" annonçait son intention de dépoussiérer quelque peu la ligue nord-américaine de basketball, en travaillant notamment à réduire le nombre et la durée des matches. "Je suis d'un côté un traditionaliste, mais de l'autre côté, le format que nous avons en ce moment avec 82 matches de saison régulière a 50 ans et il n'a rien de magique", soufflait-il alors, désireux de réduire la voilure au profit d’un tournoi alternatif. Et songeant sérieusement à adopter la formule universitaire – et mondialement répandue – des rencontres de 40 minutes (contre 48 en NBA).

Vendredi à Washington, tandis qu’il animait une conférence, Adam Silver a réitéré son propos quant aux bénéfices potentiels d’une seconde compétition organisée dans l’année. Sur le modèle du ballon rond notamment. "Dans le football international, les équipes disputent différentes compétitions au cours d’une même saison. J’ai suggéré à nos franchises de réduire peut-être le nombre de matches dans une saison afin de disputer pourquoi pas un autre tournoi. Je pense qu’il est de notre devoir, à nous les dirigeants de la NBA, d’imaginer et examiner d’autres concepts."

"Il faut qu’on réfléchisse à notre calendrier, il y a peut-être trop de matches", martèle - avec des pincettes cependant - le successeur de David Stern, non sans cibler un All-Star Game qui à ses yeux – et selon nombre d’observateurs – a considérablement perdu de son intérêt, se limitant aujourd’hui à un match de gala mettant aux prises des stars émoussées et soucieuses de ne pas se blesser. "Si les joueurs et leurs franchises ne veulent pas vraiment d’un All-Star Game excitant, alors nous devons trouver autre chose, une nouvelle formule", conclut Adam Silver. Le chantier n’est pas encore lancé mais l’idée, assurément, fait son chemin outre-Atlantique.