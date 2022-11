Ben Simmons retrouve des couleurs

Les bonnes nouvelles n'étaient pas vraiment nombreuses autour de Ben Simmons depuis le début de saison. Peu efficace et jamais vraiment dans le rythme, le joueur de Brooklyn avait été relégué sur le banc. De plus, des rumeurs parlaient d'une certaine frustration chez les dirigeants des Nets, qui commençaient à perdre patience avec l'ancien de Philadelphie. Sur les parquets, et dans un premier temps, Simmons a pu répondre avec 11 points contre les Kings, soit sa première sortie de la saison au-dessus des 10 unités.

Puis, dans un second temps, jeudi soir à Portland, avec son meilleur match sous les couleurs des Nets et de loin : 15 points à 6/6 au shoot, 13 rebonds et 7 passes ! « C’est le genre de match qu’on voulait voir de sa part », a commenté un Kevin Durant enthousiaste. « C’est incroyable, et je suis simplement heureux pour lui car il essaie de retrouver sa la forme et de trouver son rythme. Ce soir, j’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot en parlant, en dirigeant l’attaque, en dirigeant l’équipe en défense. Il a été incroyable ! »

Son coach Jacque Vaughn est évidemment lui aussi comblé de voir son remplaçant enfin capable de peser sur le cours des matches. « C’est très encourageant. Il a bien répondu la plupart du temps. Il a accéléré le jeu, et c’est un peu ce que l’on envisageait de faire avec lui. Si nous pouvons continuer à progresser avec lui, comprendre son jeu, comment il peut en tirer profit et avec qui, c’est très encourageant. »

Avec le retour de Kyrie Irving qui se profile, cette montée en puissance de Ben Simmons est une bonne chose pour Brooklyn, qui va peut-être enfin pouvoir montrer son vrai visage et utiliser au maximum son énorme potentiel. L'ancien All-Star confirme ainsi qu'il retrouve des sensations. « J’y arrive, je me rapproche. Cela prend un peu de temps. J’assure mes arrières. Mes coéquipiers me soutiennent, mes coaches également. »