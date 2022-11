Ben Simmons reste pour le moment 6e homme pour les Nets

Même s'il est de retour sur les terrains, Ben Simmons n'est pas revenu dans le cinq majeur de Brooklyn. Le nouveau "head coach" de la franchise, Jacque Vaughn, ne veut pas trop l'utiliser avec Nic Claxton, le pivot de l'équipe, afin de ne pas plomber le "spacing" de son groupe, avec deux joueurs incapables de shooter de loin.

« C'est compliqué. Nos adversaires s'appuient sur cette dimension qui leur facilite la tâche quand on est tous les deux sur le terrain. Mais la saison est longue, on peut trouver une solution, et je crois qu'on peut y arriver à un moment donné. Peut-être pas maintenant, mais une fois que Ben sera opérationnel, on pourra peut-être trouver une solution », analyse ainsi le pivot titulaire.

Cette nuit, face aux Clippers, Ben Simmons s'est d'ailleurs contenté de 14 minutes de jeu, pour 2 points, 5 rebonds, 3 passes... et 4 fautes.

« Il nous donne la flexibilité de pouvoir jouer rapidement, ce qu'on veut faire, d'avoir de l'espace sur le terrain, d'avoir toujours des grands, de prendre les rebonds », énumère néanmoins le coach. Ce dernier rappelle que l'ancien All-Star des 76ers « n'a pas joué pendant un moment. Jouer consécutivement quatre (matchs) en cinq (jours), six en neuf jours, ça teste votre (force) mentale et physique. Et je pense que vous l'avez vu commencer à progresser. »