Ben Simmons heureux d’avoir retrouvé les parquets

Ben Simmons a eu le sentiment de jouer un match « normal ». Cette première rencontre de pré-saison était pourtant spéciale à plus d’un titre pour l’Australien. D’abord parce que celui-ci n’avait plus joué depuis plus de 400 jours, mais également parce qu’il s’agissait de son ancienne équipe en face, les 76ers.

Ces derniers, privés de Joel Embiid ou James Harden, l’ont emporté facilement (127-108) mais l’essentiel était ailleurs pour Ben Simmons. « Je suis heureux de pouvoir fouler ce parquet. J’ai pris beaucoup de plaisir. Je pensais que j’allais être nerveux. Mais je ne l’étais pas, j’étais impatient », raconte le gaucher après la rencontre.

Aux côtés de Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris et Nic Claxton dans le cinq des Nets, l’Australien est resté fidèle à sa réputation de joueur touche-à-tout avec une production de 6 points (3/6 aux tirs), 5 passes et 4 rebonds en 19 minutes. Et déjà un peu de complicité dans le jeu affichée avec les deux vedettes de l’équipe, Durant et Irving.

Le potentiel est là

« Je lui disais à la mi-temps que lorsque tu joues avec des joueurs de haut niveau, malgré ce que tu as entendu, on va te rendre le jeu facile. Et il va adorer jouer, remonter le terrain avec nous. Qu’il soit là pour son premier jour et qu’on vive ça avec lui est quelque chose dont on se souviendra pour le restant de la saison, comme quelque chose qu’on a traversé. C’était un premier jour très attendu. Je suis content que ça se soit passé comme ça ce soir », se réjouit Kyrie Irving.

« Ben joue avec un cinq totalement différent de ce qu’il a connu par le passé, un style différent. Parfois ce ne sera pas beau, mais j’ai pensé qu’au fil de la mi-temps, on a commencé à entrevoir le potentiel. La façon dont le ballon circulait, dont ils s’acharnaient sur le ballon en défense. Je trouve que Ben a plutôt bon dans l’ensemble et qu’il s’est adapté au jeu pendant la mi-temps », pense de son côté leur coach, Steve Nash, dont l’équipe a perdu… 27 ballons dans le match.

Un total énorme que Ben Simmons relativise : « La seule façon d’apprendre est de faire des erreurs. J’en ai fait quelques-unes ce soir et je peux revenir en arrière, regarder les images et dire que je sais ce que j’ai fait de mal et comment le réparer. C’est un apprentissage pour moi, donc c’est positif. »