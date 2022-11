Ben Simmons en forme avant de retrouver les 76ers

« Je sais ce dont je suis capable. » Alors Ben Simmons dit ne pas être « surpris » par sa belle sortie à 22 points (11/13 aux tirs), 8 rebonds et 5 passes décisives, mais 5 ballons perdus, postée cette nuit dans la victoire face aux Grizzlies (127-115). C’était tout simplement son meilleur match de la saison et donc depuis qu’il porte le maillot des Nets.

« Si je commence à lire tout ce qui se dit et que ça me monte à la tête, ce n'est pas bon pour moi. Donc je veux juste rester concentré, prendre les choses au jour le jour. Il suffit de continuer à se baser sur les bonnes journées et à rester dedans », développe le joueur qui avait déjà signé 15 points, 13 rebonds et 7 passes à Portland il y a quelques jours.

Il sait ce qui l'attend

« Je crois qu'on a vu immédiatement la force avec laquelle il jouait, que ce soit son rythme ou sa façon d'attaquer le cercle, c'était une attaque incessante. Il sera difficile pour nos adversaires de défendre avec le rythme qu'il a créé pour nous ce soir », juge Jacque Vaughn qui, avec le retour de suspension de Kyrie Irving conjugué à l'absence de Nic Claxton, avait titularisé l’Australien au poste de pivot.

Ce dernier se dit maintenant prêt à jouer le prochain match qui aura lieu sur son ancien parquet, celui des Sixers. Là où le public local devrait l’accueillir comme il se doit. « Je sais ce qui m'attend. Cela fait partie du jeu. Les fans de Philadelphie sont incroyables. Ce sont des fans inconditionnels. Je respecte ça dans cette ville », termine-t-il.