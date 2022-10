Ben Simmons cherche son rythme avec les Nets

À chaque retour de joueur, après une longue période d’activité, un mot clé prime : patience. Ben Simmons, qui n’avait plus joué depuis les playoffs 2021, ne fait pas exception chez les Nets avec qui il vient de disputer deux matchs de pré-saison.

« Lorsqu’on le voit sur le terrain, maillot sur le dos, on se dit qu’il a l’air bien, qu’il est en pleine forme. Et il le sera par moments, mais à d’autres, il faut comprendre qu’il a traversé beaucoup de choses », juge son coach Steve Nash en référence à ses premières prestations.

En 44 minutes de jeu en cumulé sur ces deux matchs, l’ancien joueur des 76ers, inclus dans le transfert de James Harden l’an dernier, a produit 10 points, 14 rebonds, 9 passes et perdu 8 ballons perdus. On retient également que l’Australien n’a affiché aucune intention de s’écarter du cercle, l'un des gros enjeux de son début de carrière.

Besoin de temps

« Il n’a pas joué depuis longtemps, il sort d’une opération du dos. Cela induit des périodes d’indécision (dans le jeu) qui vont se débloquer en jouant. C’est le cas pour chacun d’entre nous. On ne peut pas passer autant de temps loin du terrain, rejoindre un nouveau groupe et tout comprendre le premier jour, donc il a besoin de temps », soutient son coach.

« On sera patients avec Ben parce que c’est un joueur unique et incroyablement talentueux, mais il ne sera pas à son meilleur niveau à court terme. Il doit continuer à travailler dur pendant cette période de retour au jeu et retrouver sa confiance, son timing et son rythme », énumère le technicien.

Kevin Durant espère que son retour en forme se traduira aussi par de l’agressivité dans le jeu, qui a parfois fait défaut chez Simmons. « Il faut lui passer la balle quand il est ouvert, lui dire d’être agressif. Je n’en fais pas trop. Je ne suis pas là pour faire du babysitting. Ben sait que s’il a un espace pour être agressif, il doit l’être. On s’en fout que ça rentre dedans ou non. On aime juste que tu sois agressif », réclame « KD ».