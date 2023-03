Ben Simmons a décidé de changer d'agent

Représenté par Klutch Sports, l'agence de Rich Paul (proche de LeBron James) depuis son arrivée en NBA, Ben Simmons vient pourtant de changer. L'Australien a en effet décidé de quitter son agent de toujours pour sans doute rejoindre Bernie Lee, dont le carnet d'adresses est pourtant moins prestigieux puisqu'il ne compte que quelques clients en NBA (Jimmy Butler, Justin Holiday, Kris Dunn...).

La différence, c'est que Klutch Sports est connu pour être une agence prisée des joueurs en quête d'une grosse prolongation, mais qu'elle a plus de mal à gérer les joueurs sur la pente descendante. Et c'est le cas de Ben Simmons, qui a bien du mal à relancer sa carrière depuis son bras de fer avec les Sixers.

Après avoir été plusieurs mois à l'écart de Philadelphie, à cause de soucis de santé mentale, le premier choix de la Draft 2016 avait ainsi été transféré à Brooklyn, en échange de James Harden. Problème : s'il va visiblement mieux sur le plan psychologique, ses soucis physiques se sont accumulés depuis son arrivée chez les Nets. Et même lorsqu'il est apte, son coach Jacque Vaughn ne sait pas vraiment comment l'utiliser car son manque de tir extérieur, et globalement une confiance dans son jeu au plus bas, le rend difficile à faire jouer, dès lors qu'il y a un autre joueur incapable d'écarter le jeu sur le terrain.