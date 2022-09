Ben McLemore, Elfrid Payton et d’autres à l’essai chez les Warriors

On se bouscule pour tenter d’obtenir sa place chez les champions NBA en titre. Ces derniers, à trois semaines de la reprise de l’entraînement, ont décidé d’organiser un mini-camp pour compléter leur effectif. Et selon The Athletic, les candidats aux deux places encore libres sont nombreux : Ben McLemore, Elfrid Payton, Rondae Hollis-Jefferson, Kenneth Faried…

Soit un paquet de figures connues et expérimentées dans le microcosme NBA. On annonce également la présence d’autres noms moins ronflants comme Miye Oni, Ty-Shon Alexander, Wesley Saunders et Jon Axel Gudmundsson. Il y a deux semaines, un premier mini-camp avait permis de voir à l’oeuvre Shabazz Muhammad, Solomon Hill, Tyler Cook et Kelan Martin.

Une place réservée à Andre Iguodala

Les champions NBA cherchent à remplir leur banc après avoir perdu quelques valeureux soldats durant l’intersaison. Juan Toscano-Anderson est parti aux Lakers, Gary Payton II aux Blazers, Otto Porter Jr. aux Raptors tandis que Nemanja Bjelica est rentré en Europe. Tous ont joué un rôle plus ou moins important dans la quête du titre, le quatrième en huit ans (2015, 2017, 2018 et 2022).

Les Californiens, qui ont notamment mis la main sur Donte DiVincenzo et JaMychal Green cet été, ont sur le papier deux places de libres mais l’une des deux est réservée au vétéran et membre historique de l’équipe, Andre Iguodala, 38 ans, qui n’a toujours pas annoncé s’il poursuivait sa carrière.