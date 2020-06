: « Je hais le changement. Si ça doit arriver, ça arrive. Mais si je peux contrôler ça, je finirai à Washington. Je suis loyal. » Sauf que le New York Daily News révèle que les Brooklyn Nets s'intéresseraient à l'arrière des Wizards, afin de former un trio de rêve avec Kevin Durant et Kyrie Irving.Il faut libérer du salaire chez les Nets, ce qui est possible avec Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen ou Joe Harris, un départ de plusieurs de ces éléments contre le seul Beal étant bien sûr envisagé.

Au mois de janvier, Kyrie Irving, la seule superstar à avoir effectivement commencé à jouer pour Brooklyn, se montrait très clair : « C'est transparent, ce qu'il nous manque pour passer au niveau supérieur est flagrant. Je continuerai à le répéter. Cet été, on s'occupera de tout ça. » La progression constante de Beal (27 ans) depuis 2012 est un modèle.En termes de points, c'est le deuxième meilleur joueur de NBA cette année derrière James Harden.« On pense toujours à la complémentarité dans ces cas-là, comme avec LeBron James et Dwyane Wade associés à Miami, mais ça marchait très bien, rassure Rémi Reverchon. C'est un vrai bon mec, les autres aiment jouer avec lui.On peut se demander qui aurait le ballon, dans l'ordre c'est Kyrie Irving qui en a le plus besoin, devant Beal et Durant. Ils n'ont pas vraiment le même poste, Durant peut vadrouiller partout en 3 et demi, Beal est un deuxième arrière et Kyrie Irving un vrai meneur. » A suivre, donc, même si Washington ne l'entend pas forcément de cette oreille, souhaitant enfin pouvoir associer ce grand sous-coté à John Wall lorsque celui-ci sera revenu de blessure.