Beal égale Kobe Bryant et fait souffrir les Bucks

Le moment était décidément excellemment bien choisi. Ou, en tout cas, il est tombé pile poil. Le jour même de l’émouvant hommage rendu à Kobe Bryant et sa gille Gianna au Staples Center, Bradley Beal a à sa façon honoré la mémoire de l’ancien élément des Los Angeles Lakers, tragiquement disparu dans un crash d’hélicoptère fin janvier. Le joueur des Wizards a encore sorti un nouveau match sensationnel et fait souffrir jusqu’au bout les Bucks. L’arrière de Washington a réalisé une sortie à plus de 50 points pour le deuxième soir de suite, ce qui n’avait plus été réalisé depuis Bryant en mars 2007 en NBA. Insuffisant toutefois pour empêcher les Bucks d’empiler un nouveau succès cette saison.Lors de sa dernière sortie, Beal avait amassé 53 unités contre les Bulls de Chicago. Cette fois, le joueur de 26 ans a fait mieux avec deux points supplémentaires. Beal a inscrit 55 points, record personnel, à 19 sur 33 au tir, dont un superbe 8 sur 13 à 3 points. Il a fait trembler jusqu’au bout la meilleure équipe de la Ligue qui menait pourtant confortablement dans le quatrième quart-temps. Mais celui qui était absent lors du dernier All Star Game a enchaîné les paniers dans une ambiance de feu.Beal, qui a ajouté 2 rebonds et 3 passes à sa feuille de stats, a empilé 17 points de suite ! Dans toutes les positions (22 pts dans le dernier quart), il a martyrisé les Bucks, contraints d’aller en prolongation (123-123), et fait se lever le public dans les gradins. Alors que Giannis Antetokounmpo écopait finalement d’une sixième faute sur une action offensive, Milwaukee finissait par s’en sortir (137-134). Une 49eme victoire en 57 rencontres obtenue grâce à un Khris Middleton en réussite : 51 points, son record en carrière. Avec près de 86% de succès, Milwaukee demeure la meilleure formation de la NBA, tandis que Washington occupe le neuvième rang de la Conférence Est. Beal tentera la passe de trois à plus de 50 points face aux Brooklyn Nets.