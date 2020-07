Basket - NBA (Préparation) : Philadelphie surpris, Boston autoritaire

La préparation de la fin de saison NBA se poursuit et les franchises sont obligées de s'ajuster aux absences de leurs stars. Dans le premier match de ce dimanche, un all-star manquait à l'appel. Le forfait de Joel Embiid a été remarqué du côté de Philadelphie. Sans le pivot camerounais, touché au mollet, les Sixers ont été surpris par Oklahoma City (97-102). Le match a basculé en faveur des coéquipiers de Chris Paul dans le dernier quart-temps. Avec ses 16 points, Shai Gilgeous-Alexander s'est affirmé un peu plus comme l'arme offensive numéro 1 du Thunder. Mais longtemps, cela n'a pas été suffisant. Philadelphie a pu compter sur Ben Simmons pour enfiler le costume de leader et rester en vie. Si l'Australien n'a pas osé prendre le moindre tir à 3-points, il n'est pas passé loin du triple-double : 14 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Décalé au poste 4, il a fait parler sa polyvalence alors que Shake Milton s'impose de plus en plus à la mène. Quand Joel Embiid sera de retour, Philadelphie pourrait être vraiment dangereux avec ce nouveau système.

Kemba Walker a joué !

A Boston, Kemba Walker a pu jouer ses premières minutes dans la bulle malgré un genou douloureux. Le meneur s'est contenté de 9 minutes de jeu pour six petits points. C'est peu mais cela a suffi pour aider les Celtics à remporter un large succès (117-103). La jeune garde bostonienne s'est illustré dans le sillage d'un Jaylen Brown toujours aussi performant (21 points). Avec une meilleure adresse, les hommes de Brad Stevens ont redressé la barre après une première sortie décevante contre OKC. Avec 17 points, Devin Booker a été le meilleur marqueur de Suns qui n'ont rivalisé qu'une période. Deux joueurs français été impliqués dans ce match : Elie Okobo n'a pas joué pour Phoenix alors que Vincent Poirier a pris quatre rebonds en un peu plus de cinq minutes.



NBA / MATCHS DE PREPARATION

Dimanche 26 juillet 2020 (à Orlando, à huis clos)



Philadelphie - Oklahoma City : 97-102

Boston - Phoenix : 117-103

>>> Vincent Poirier (BOS) : 4 rebonds en 6 minutes

>>> Elie Okobo (PHX) n'a pas joué

Dallas - Indiana

Toronto - Portland

Memphis - Houston