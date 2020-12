Basket - NBA (pré-saison) : Curry déjà chaud, Utah s'offre les Clippers

A trois jours de la fin de la pré-saison NBA, pas moins de sept matchs étaient au programme ce jeudi. Et notamment un alléchant Clippers – Utah. C’est le Jazz qui l’a emporté 125-105, en signant une deuxième mi-temps de haut niveau, le score n’étant que de 46-45 à trois minutes de la mi-temps. Jordan Clarkson et Bojan Bogdanovic, tous deux auteurs de 20 points (avec 5 paniers à 3 points chacun), ont été les grands artisans de cette victoire, et Rudy Gobert a jouté sa patte, avec 12 points et 8 rebonds. En face, Kawhi Leonard et Paul George, pas dans un grand soir d’adresse, ont dû se contenter de 13 et 16 points. Les Clippers ont donc perdu leurs trois matchs de pré-saison !



Toujours à l’Ouest, Golden State a pris sa revanche sur Sacramento, qui l’avait battu au buzzer il y a deux jours, en s’imposant 113-105 chez les Kings, dans un match où les Warriors ont fait la différence en deuxième mi-temps, en comptant jusqu’à 17 points d’avance. Stephen Curry était en grande forme, et termine le match avec 29 points en 29 minutes, à 9 sur 23 aux tirs dont 6 sur 13 à 3 points, mais aussi 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Harrison Barnes a dû se contenter de 17 points et 5 rebonds pour les Kings.



BASKET - NBA / PRE-SAISON

Jeudi 17 décembre 2020

Orlando Magic - Charlotte Hornets : 115-123

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 30 minutes de jeu, 4 points (2 sur 6 aux tirs dont 0/3 à 3pts), 2 rebonds, 1 passe, 2 contres réussis, 4 ballons perdus, 2 fautes



Washington Wizards - Detroit Pistons : 86-97

>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 19 minutes de jeu, 9 points (2 sur 6 aux tirs dont 1/3 à 3pts), 1 passe, 1 interception, 3 ballons perdus, 2 fautes

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 17 minutes de jeu, 10 points (4 sur 6 aux tirs dont 1/2 à 3pts), 2 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes



Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks : 126-106

>>> Killian Tillie (MEM), blessé, n'a pas joué



Los Angeles Clippers - Utah Jazz : 105-125

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 28 minutes de jeu, 5 points (2 sur 6 aux tirs dont 1/4 à 3pts), 8 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 fautes

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 26 minutes de jeu, 12 points (4 sur 6 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 8 rebonds, 3 passes, 1 contre réussi, 1 ballon perdu, 4 fautes



Sacramento Kings - Golden State Warriors : 105-113

>>> Axel Toupane (GSW) n'a pas joué, sur décision du coach



Houston Rockets - San Antonio Spurs : 128-106

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves : 127-129 ap