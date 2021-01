LE MATCH DE LA NUIT

Décidément, Phoenix est en très grande forme cette saison. En déplacement dans le Colorado pour défier Denver, les Suns ont signé un 5eme succès en six rencontres pour s'installer logiquement seuls en tête de la Conférence Ouest. Face aux Nuggets (103-106), la bataille a été intense de bout en bout, malgré une avance de 16 unités durant le 3eme quart-temps. Pour ne pas repartir déçue, la franchise de l'Arizona a notamment pu compter sur un Chris Paul clutch, lui qui a été auteur de 21 points, 5 rebonds et 6 passes, dans le « money time » pour s'imposer. Avec notamment 22 points chacun de Devin Booker et Deandre Ayton, Phoenix continue de faire des dégâts, alors que Denver est dans le dur après cette 4eme défaite en cinq matchs. Proche du triple-double, Nikola Jokic (17 points, 9 rebonds et 11 passes) a manqué d'aide, malgré un très bon Jamal Murray (31 points).

LE FLOP DE LA NUIT

Nouveau raté pour les Nets. Quelques jours après son impressionnante victoire contre Atlanta (145-141), Brooklyn est cette fois tombé contre les Hawks (96-114), au Barclays Center. Si Kyrie Irving (18 points et 11 rebonds) et Kevin Durant (28 points et 8 rebonds) ont répondu présent, leurs coéquipiers ont été bien trop discrets face à la franchise de Géorgie. Grâce notamment au trio De'Andre Hunter (23 points et 6 rebonds), Trae Young (21 points, 5 rebonds et 7 passes) et John Collins (20 points et 8 rebonds), les Hawks se sont vengés de leur seule défaite de la saison et ont donc repris les commandes de la Conférence Est. Pour Brooklyn, c'est une 3eme défaite en six rencontres, l'absence de Spencer Dinwiddie se faisant ressentir.

LE MVP DE LA NUIT

Damian Lillard a pris chaud hier soir au Chase Center. Alors que d'ordinaire, c'est Stephen Curry (26 points, 8 rebonds et 5 passes) qui régale dans la salle de San Francisco, c'est cette fois le meneur de Portland qui a permis à sa franchise de l'emporter contre les Golden State Warriors (98-123). Pour cela, le joueur des Blazers a inscrit 34 points (à 11 sur 21 aux tirs, dont 6 sur 10 à trois points), avec en plus 4 rebonds et 8 passes décisives, à son actif en 34 minutes. Bien aidé par les 28 points de C.J. McCollum, lors de ce déplacement en Californie, Lillard a ainsi été le grand acteur de la 3eme victoire de Portland cette saison, en cinq sorties, et a également grandement animé la soirée en termes de statistiques.

LE FRANÇAIS DE LA NUIT

Enfin, un duel de Français a animé la nuit de vendredi à samedi à Salt Lake City. En effet, lors de la victoire d'Utah contre les Los Angeles Clippers (106-100), Rudy Gobert et Nicolas Batum se sont illustrés sur le parquet de la Vivint Smart Home Arena. Un peu plus discret que d'ordinaire, le pivot du Jazz a tout de même inscrit 12 points et pris 9 rebonds en 24 minutes, mais a été limité par ses fautes. Surtout que Mike Conley (33 points et 7 passes décisives) a été très bon pour mettre à la formation de Quin Snyder de renouer à la victoire. En face, Batum, avec ses 9 points, 7 rebonds et 5 fautes en 35 minutes, n'a rien pu faire pour empêcher la 2eme défaite des siens cette saison, malgré un Kawhi Leonard (20 points, 16 rebonds et 9 passes) des grands soirs.



NBA - SAISON REGULIERE

Samedi 2 janvier 2021

Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies : 93-108

>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué



Dallas Mavericks - Miami Heat : 93-83



Detroit Pistons - Boston Celtics : 96-93

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 0 points (à 0 sur 3 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois poins), 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 faute et 1 ballon perdu en 11 minutes

>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 0 points (à 0 sur 5 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois poins), 1 rebond, 6 passes décisives, 2 fautes et 2 ballons perdus en 23 minutes



Brooklyn Nets - Atlanta Hawks : 96-114

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 2 points (à 1 sur 7 aux tirs, dont 0 sur 5 à trois poins), 1 rebond, 1 passe décisives et 2 ballons perdus en 21 minutes



Milwaukee Bucks - Chicago Bulls : 126-96

>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 4 points (à 2 sur 4 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois poins), 1 rebond, 1 passe décisive, 2 fautes et 1 interception en 10 minutes



Minnesota Timberwolves - Washington Wizards : 109-130



San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers : 103-109



Denver Nuggets - Phoenix Suns : 103-106



Utah Jazz - Los Angeles Clippers : 106-100

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 12 points (à 5 sur 10 aux tirs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 4 fautes, 1 interception et 1 contre en 24 minutes

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 9 points (à 1 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois poins), 7 rebonds et 5 fautes en 35 minutes



Golden State Warriors - Portland Trail Blazers : 98-123