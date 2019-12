Basket - NBA : Miami, Boston et Memphis gagnent à l'extérieur

Le hold-up de Miami

Quel suspense au Barclays Center pour ce match Brooklyn - Miami débuté à 15h00 heure locale ! Après un match ultra-serré, où aucune équipe n'a compté plus de huit point d'avance, le Heat a fini par s'imposer 109-106 chez les Nets. Si le premier quart-temps a été serré (30-32), Brooklyn a pris une petite avance à la mi-temps (62-58), mais Miami a repris les devants en fin de troisième quart (81-83). Le quatrième quart a donc été extrêmement indécis, même si Brooklyn pensait peut-être avoir fait le plus dur en menant 106-99 sur un tir à 3 points de Joe Harris à 1'45 de la fin. Mais le Heat a enchaîné un 10-0 (dont 8 lancers-francs) pour finir, pendant que les Nets manquaient tous leurs shoots ! Goran Dragic (24pts, 6pds), Jimmy Butler (20pts, 7rbds) et Bam Adebayo (17pts, 16rbds) ont été les grands artisans de cette victoire floridienne, qui permet au Heat d'être troisième de l'Est. Brooklyn, toujours privé de Kyrie Irving et malgré les 29 points, 6 rebonds et 4 passes de Spencer Dinwiddie et les 25 points de Joe Harris, est septième.

Boston renverse les Knicks

New York reste co-lanterne rouge (avec Atlanta) de la Conférence Est ! Les Knicks y ont cru au Madison Square Garden contre Boston, mais ils se sont finalement inclinés 113-104. Alors que les deux premiers quarts-temps avaient été très équilibrés (58-58, mt), aucune équipe ne comptant plus de cinq points d’avance, New York avait mis la main sur le match dans le troisième quart, en menant de neuf points. Mais les Celtics, ont montré leur supériorité dans le dernier quart, en écrasant les Knicks 32-19, pour décrocher cette quatorzième victoire. Jayson Tatum termine avec 30 points, 6 rebonds et 7 passes, Jaylen Brown avec 28 points, Kemba Walker avec 16 points et 10 passes et Enes Kanter avec 11 points et 11 rebonds. Julius Randle a quant à lui marqué 26 points pour les Knicks, qui ont vu Frank Ntilikina ne jouer que sept minutes en raison d’une blessure au dos.

Memphis s’offre Minnesota !

Petite surprise à Minneapolis, avec la défaite à domicile des Timberwolves (7emes de l’Ouest) contre Memphis (14eme), privé de son rookie Ja Morant (dos) et qui restait sur six défaites de suite ! Les Grizzlies sont allés s’imposer 115-107, à l’issue d’un match qu’ils ont globalement dominé (47-48, mt) et où ils ont définitivement pris l’ascendant dans le dernier quart. Si Dillon Brooks a flambé (26pts), la marque a été bien répartie entre les autres Grizzlies, six joueurs terminant à plus de 10 points. Malgré un Karl-Anthony Towns en double-double (21pts, 12rbds), les Wolves encaissent donc cette surprenante défaite, la neuvième de la saison.



NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 1er décembre 2019

Brooklyn Nets - Miami Heat : 106-109

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) n'a pas joué



New York Knicks - Boston Celtics : 104-113

>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 7 minutes de jeu, 3 points (1 sur 3 aux tirs, dont 1/2 à 3pts), 1 passe, 2 ballons perdus, 1 faute

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué



Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies : 107-115



