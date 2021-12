Basket - NBA : Les cadors au tapis, Fournier cartonne

L’affiche de la nuit : Toronto - Golden State

Le MVP de la nuit : Shai Gilgeous-Alexander

Le flop de la nuit : Utah

Le Français de la nuit : Evan Fournier

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 18 décembre 2021

Un seul être vous manque… Stephen Curry était laissé au repos pour ce déplacement à Toronto en back-to-back après une victoire vendredi à Boston, et Golden State s’est incliné 119-100 au Canada, dans ce remake des Finales 2019. Sans Curry, mais également Jordan Poole, Draymond Green, Andrew Wiggins, et bien sûr les blessés de longue date Klay Thompson et James Wiseman, les Warriors n’ont rien pu faire. Il n’y a pas eu de suspense dans cette partie, etAuteur de 27 points, 7 rebonds et 12 passes, Fred VanVleet s’est régalé, tout comme Scottie Barnes, auteur de 21 points. En face, Jonathan Kuminga a profité de ses 36 minutes de temps de jeu pour inscrire 26 points.En début de semaine, Oklahoma City s’était incliné après un buzzer-beater improbable contre New Orleans. Cette fois, c’est le Thunder qui l’a emporté à la dernière seconde, contre les Los Angeles Clippers, sur un tir à la dernière seconde de Shai Gilgeous-Alexander, un ancien de la maison californienne.« SGA », qui n’avait inscrit que 8 points dans les trois premiers quarts, termine avec 18 points et 6 passes lors de cette rencontre où OKC a mené le plus souvent, mais jamais de plus de neuf points. Les Clippers ont pris la tête à 2’37 de la fin (98-97) sur un tir longue distance de Luke Kennard (27pts) et ont mené jusqu’au tir fatal de leur ancien joueur. C’est donc une neuvième victoire cette saison pour le Thunder !Utah est l’une des rares franchises à ne pas être durement touchée par le protocole covid, et pourtant, le Jazz vient de perdre deux matchs de suite à domicile et voit s’éloigner les leaders Phoenix et Golden State. Après San Antonio vendredi, c’est Washington qui est venu s’imposer à Salt Lake City : 103-109. Alors que le Jazz (privé de Mike Conley) a mené pendant un quart-temps et demi, les Wizards se sont réveillés et ont pris les commandes pendant une majorité du reste du match.(record de sa saison), 5 rebonds et 7 passes. Donovan Mitchell a pourtant marqué 32 points pour le Jazz et Rudy Gobert pris 19 points et bloqué 6 ballons (record de sa saison), mais les joueurs de Quin Snyder ont raté leur fin de match. Il faudra se réveiller lundi contre Charlotte.Evan Fournier adore jouer contre Boston ! En ouverture de la saison, au Madison Square Garden face à son ancienne équipe, le Français avait marqué 32 points. Ce samedi au TD Garden, il a de nouveau inscrit 32 points (sans prolongation, cette fois-ci) égalant ainsi son record de la saison.Et pourtant, dans ce match où les deux équipes étaient privées de six joueurs pour cause de protocole covid, les Knicks (qui ont pu compter sur Kemba Walker, de retour et auteur de 29 points) se sont inclinés 114-107 et plongent au onzième rang de la Conférence Est. Le trio Josh Richardson - Jayson Tatum - Jaylon Brown, auteurs respectivement de 27, 25 et 23 points, leur a fait beaucoup de mal.Detroit Pistons -: 107-116>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 36 minutes de jeu, 8 points (4/11 aux tirs dont 0/4 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 4 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 1 contre, 3 ballons perdus, 1 faute- New York Knicks : 114-107>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 43 minutes de jeu, 32 points (13/24 aux tirs dont 4/10 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre, 4 ballons perdus, 4 fautes- Los Angeles Clippers : 104-103>>> Théo Maledon (OKC) n'a pas joué, sur décision du coach>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 25 minutes de jeu, 12 points (4/6 aux tirs dont 4/6 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 1 fauteUtah Jazz -: 103-109>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 38 minutes de jeu, 11 points (4/4 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 3/6 aux lancers-francs), 19 rebonds, 1 passe, 6 contres, 4 ballons perdus, 4 fautes>>> Joel Ayayi (WAS) n'était pas dans le groupeMilwaukee Bucks -: 90-119Brooklyn Nets -: 93-100- Golden State Warriors : 119-100