Basket - NBA – Detroit : Blake Griffin opéré et absent pour une durée indéterminée

Lundi, les médias américains faisaient état d’une possible fin de saison pour Blake Griffin, toujours en délicatesse avec son genou gauche, déjà opéré en avril dernier. Ce mardi, l’ailier fort de Detroit, âgé de 30 ans, est bel et bien passé sur le billard pour subir une arthroscopie, mais les Pistons ne veulent pas avancer de date de retour. Le rookie de la saison 2010-11 rejouera-t-il cette saison ? L’avenir nous le dira. Blake Griffin n’a disputé que 18 matchs (sur 37) avec les Pistons cette saison, pour une moyenne de 15,5 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes. Il n’a plus joué depuis le 28 décembre et la défaite à San Antonio.