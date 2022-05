Basket - NBA : Dallas pulvérise les Suns à Phoenix et rejoint Golden State en finale à l'Ouest

Doncic et Dinwiddie en feu, Booker et Paul hors-sujet

PHOENIX SUNS (1)

- DALLAS MAVERICKS (4) : 3-4 >>> DALLAS QUALIFIE

Nuit de toutes les sensations en NBA. Les fans tout juste remis du premier séisme survenu dimanche, avec l'élimination du champion en titre Milwaukee (sorti par Boston), qu'un autre tremblement de terre a fait trembler la ligue nord-américaine.alors que Phoenix avait dominé les Texans sur son parquet lors des matchs 1 et 2 pour mener d'entrée 2-0. Déjà nettement surclassés deux jours plus tôt à Dallas lors du match 6 par les Mavs, les Suns espéraient bien profiter du retour en Arizona pour avoir le dernier mot et rejoindre Golden State en finale à l'Ouest. Malheureusement pour les couleurs chères à Chris Paul, qui restera donc une année de plus à 37 ans sans titre, non seulement Phoenix a de nouveau reçu une correction face aux Texans, chez lui cette fois, mais les Suns ont de surcroît prisLe Slovène a marché sur ses adversaires (35 points à 12 sur 19 aux tirs et 6 sur 10 à trois points, 10 rebonds, 4 passes et 2 interceptions), le tout sans avoir besoin de passer davantage que trente minutes sur le parquet et en réussissant l'exploit de compter autant de points sur sa feuille de stats personnelle à la mi-temps (27 points) que toute l'équipe adverse (57-27 pour Dallas), emportée également par l'ouragan Spencer Dinwiddie (30 points à 11 sur 15 aux tirs, dont 5 sur 7 à trois points), tandis que dans le camp d'en face, les deux superstars, à l'image de leur équipe, sont complètement passées au travers. Ainsi, Booker n'a pas fait mieux que 11 points, la faute à une faillite assez incroyable aux tirs (3 sur 14). Paul, lui, a fait pire encore, avec seulement 10 points, 4 passes et 1 rebond. Malheureusement pour lui, "CP3" est un habitué du genre, puisque c'est la cinquième fois en carrière pour celui qui a révélé ensuite qu'il avait disputé cette rencontre blessé (au quadriceps) qu'il s'incline avec sa franchise lors du match 7 (pour seulement trois succès).Match 1 -- Dallas Mavericks : 121-114Match 2 -- Dallas Mavericks : 129-109Match 3 -- Phoenix Suns : 103-94Match 4 -- Phoenix Suns : 111-101Match 5 -- Dallas Mavericks : 110-80Match 6 -- Phoenix Suns : 113-86Match 7 - Phoenix Suns -: 90-123>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 13 minutes, 3 points (1 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 3 à trois points), 4 rebonds, 1 passe, 3 ballons perdus, 1 faute