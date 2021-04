Basket - NBA - Charlotte : LaMelo Ball bientôt de retour sur les parquets ?

La famille Ball est sûrement la famille la plus médiatisée du monde de la NBA. Entre ses frères Lonzo et LiAngelo le jeune LaMelo était attendu pour répondre aux attentes élevées de son père LaVar Ball. Mais le jeune rookie, qui s'est exilé en Australie l'année dernière avant de se présenter à la dernière Draft, est en train de combler tous les espoirs placés en lui. Sélectionné en troisième position par les Charlotte Hornets, le Californien a su porter l'équipe de Michael Jordan, propriétaire depuis 2010, et l'amener aux portes des play-offs, avec un bilan régulier de 20-20 au moment de sa blessure. Présent pour la fin de saison Un scanner passé ces derniers jours a révélé que LaMelo Ball avait très bien récupéré de sa fracture du poignet droit, et qu'il pourrait très bientôt reprendre l’entraînement. C'est d'ailleurs l'un des journalistes spécialisés en NBA le plus connu, Adrian Wojnarowski, qui a partagé l'information sur le retour du rookie, via son compte Twitter : « Il y a de l'optimisme sur le fait que LaMelo Ball pourrait être prêt à revenir dans la rotation dans 7 à 10 jours. »

Une place en play-offs et le titre de ROY



Bientôt de retour sur les parquets, LaMelo Ball devra, tout de suite, être dans les meilleures conditions pour sa franchise, car il a deux objectifs à remplir pour les dix derniers matchs de la saison. Il devra aider ses Hornets à se qualifier en play-offs, ou au moins pour le « play-in », le nouveau système de qualification qui permet aux équipes classées de la 7eme à la 10eme place de chaque conférence de remporter un ticket pour les play-offs. En plus d'une première qualification pour les play-offs des Hornets depuis 2016, le Californien peut aller chercher le premier titre individuel de sa jeune carrière, car il est le favori dans la course au ROY (Rookie Of the Year).

Auteur d'une saison très satisfaisante chez les professionnels, avec une moyenne de 15,9 points, 5,9 rebonds et 6,1 passes en 41 matchs, mais aussi des pourcentages plus que corrects (45% aux tirs, 37% à trois-points), il s’impose comme le meilleur joueur de sa promotion. Ses concurrents les plus directs sont Tyrese Haliburton des Kings de Sacramento, mais qui n'est pas toujours titulaire au sein de sa franchise et semble avoir du retard sur ses concurrents car moins décisif. L'autre concurrent est le numéro un de la Draft, Anthony Edwards. Même s'il enchaîne les prestations et a été l'auteur d'un des dunks de l'année, l'arrière des Minnesota Timberwolves semble être un cran en dessous de LaMelo Ball.