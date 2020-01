Basket - NBA : Bismack Biyombo : « Assurer le spectacle pour les fans européens »

Qu'est ce que ce NBA Paris Game représente pour vous ?

Ce match à Paris est une très bonne opportunité, il n'y a jamais eu de match à Paris, cela donne une chance inédite de se rapprocher de fans français mais aussi d'autres pays de l'Europe. La NBA est maintenant globale, on fait le plus de promotion possible et ce genre d’événements est une excellente chose pour permettre à la NBA de continuer à grandir. On n'a pas la chance de croiser les fans européens de NBA. Et c'est quelque chose de très important. Pour moi, la NBA ce n'était qu'à la télé jusqu'à mes 19 ans et ma venue aux Etats-Unis pour le Nike Hoop Summit. Je sais que c'est la même chose pour beaucoup d'Européens. Ce match est une vraie belle opportunité. Je suis sûr que pour nous les joueurs, on va passer de bons moments et on espère assurer le spectacle pour nos fans européens.



Après plusieurs années à Londres, la NBA met le cap sur Paris. Comment les joueurs ont pris la nouvelle ?

A Londres, c'était beaucoup d'excitation. J'y ai joué une fois. J'ai apprécié parce que j'y ai des amis. Maintenant, Londres c'était devenu une habitude. Paris, ça sera la première fois. L'excitation est encore plus grande. Nicolas Batum qui va pouvoir jouer chez lui devant sa famille, c'est plus grand que tout. Tout le monde est très impatient. Ca va être grandiose, car cela prouve que la NBA devient encore plus globale.

« Je pense que Batum fera un grand match »

Justement, comment est Nicolas Batum avant cette rencontre ?

C'est une chance merveilleuse pour Nicolas Batum mais aussi pour les joueurs qui connaissent l'Europe et ceux qui vont la découvrir. Pour Nico en particulier, ça sera grandiose. Paris, c'est comme sa maison. Il pourra jouer devant sa famille, ses proches... Rentrer en France pour participer au premier match NBA de l'histoire qui y est organisé, c'est quelque chose d'énorme pour lui. Je pense qu'il fera un grand match.



Face à vous, il y aura Milwaukee et notamment Giannis Antetokounmpo. Qu'est-ce que vous pensez de lui ?

Giannis est un très bon joueur. Mais le plus important, c'est que son équipe est entrain de bien jouer. C'est un grand challenge pour nous. Si on veut devenir l'équipe que l'on veut être, on doit se mesurer aux meilleurs donc affronter une équipe comme Milwaukee qui peut prétendre aux Finales. La manière dont Giannis joue, ce n'est pas que pour lui mais aussi pour ses coéquipiers. Il leur permet d'être à l'aise. La relation avec les coéquipiers est à la base de tout pour un joueur NBA. Grâce au travail, il s'est transformé en MVP. Je me souviens que lors d'un match en Afrique, il était debout à 5h du matin pour s'entraîner. C'est la preuve qu'avec le travail, on peut accomplir de grandes choses. Il faut l'encourager.