Basket : La NBA va changer ses ballons

C’est un mini-séisme pour les fans de la NBA. Spalding, le fournisseur officiel des ballons, va passer la main à Wilson à partir de la saison 2021-2022, d’après les informations de Yahoo Sport. « La NBA et Wilson Sporting Goods Co annoncent un partenariat mondial pluriannuel qui fera de Wilson le ballon officiel de la NBA, de la ligue féminine (WNBA), de la ligue de développement G League, de la ligue virtuelle NBA 2K et de la ligue africaine de basket (BAL) » , indique l’article du site d’informations sportives.

Wilson, au départ de l’histoire avec la NBA

C’est un retour aux sources pour la NBA. Wilson avait été la première entreprise à fabriquer des ballons de basket pour la ligue américaine en 1946, un partenariat qui a duré 37 ans. Spalding lui avait succédé en 1983 et aura donc été le fournisseur de la ligue pendant 38 ans. Le retour des ballons Wilson sur les parquets en 2021 coïncidera avec le 75e anniversaire de la NBA.