Basket : Killian Hayes veut jouer la Coupe du Monde en fin de saison

Depuis le début de saison, Killian Hayes est en très bonne forme et ses prestations avec les Pistons de Detroit sont en constante amélioration. Bien que les résultats de son équipe ne soient pas au rendez-vous, Killian Hayes commence à se faire un nom en NBA, notamment depuis la blessure du meneur de jeu habituel de la franchise, Cade Cunningham. S'il n'a jamais évolué sous le maillot de l'équipe de France, le joueur de 21 ans veut désormais rentrer dans le groupe des Bleus et vise la Coupe du Monde qui aura lieu cet été.

"Je me sens prêt et j'ai envie de faire partie de ce groupe. Après, ta place n'est pas donnée, il faut se battre pour l'avoir. J'ai pu discuter notamment avec Nico (Batum, capitaine des Bleus aux Jeux Olympiques 2021) sur mon état d'esprit, et le camp d'entraînement prévu cet été. C'est quelque chose que je veux faire, je veux m'entraîner avec l'équipe de France et essayer de gagner ma place. Oui, c'est le but (de jouer la Coupe du Monde). Mais il faut gagner sa place, Il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis des années. Tout va se jouer au camp d'entraînement cet été. Je vais jouer, apprendre le jeu de l'équipe, les systèmes en place et on verra. […] Non, pas directement (parlé avec Vincent Collet), mais j'ai échangé avec Ruddy Nelhomme (l'un de ses assistants). Il m'a dit qu'on voulait me voir jouer en équipe de France. L'été dernier, j'avais déjà pu passer plusieurs jours à l'Insep pour découvrir le groupe et faire quelques entraînements avec eux."