Bam Adebayo, plus offensif que jamais

« Je crois que ce qu’il fait maintenant, probablement mieux qu’il ne l’a jamais fait dans sa carrière, c’est qu’il lit la défense et ce qu’il faut faire à chaque possession. » C’est ainsi, en quelques mots, qu’Erik Spoelstra explique l’explosion offensive de Bam Adebayo cette saison.

Auteur de deux matchs consécutifs à 30 points ou plus, son intérieur affiche sa meilleure moyenne en carrière avec 21,5 points. C’est autant que Tyler Herro (21,5) et un peu plus que Jimmy Butler (21,3), qui étaient, de peu, les deux meilleurs marqueurs de l’équipe la saison passée devant lui.

« Nos arrières, Tyler plus que quiconque, lui donnent le ballon. Le taux de réussite et de finition de Bam est exceptionnel. Il laisse l’exécution et les autres l’aider à obtenir des paniers faciles. Et quand on a besoin qu’il aille en chercher un, une fois qu’il a obtenu un tas de paniers faciles, il peut faire beaucoup de choses différentes. C’est Monsieur Fiabilité. Il affiche un très bon QI dans ses lectures, sans nécessairement forcer ou essayer de poster », décrit Erik Spoelstra après le match face aux Clippers.

Une rencontre durant laquelle son intérieur avait brillé par sa patience dans le jeu et ses facilités pour terminer près du cercle. Dans le quatrième quart-temps, il avait notamment planté quatre dunks. Marquer dans la raquette, c’est d’ailleurs son « domaine de prédilection » comme il le dit.

Le pivot est classé 4e parmi les joueurs qui marquent le plus dans cette zone, derrière d’autres cadors à ses postes, Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson et Nikola Jokic. « Le coach dit que tant que c’est dans le rectangle, peu importe le tir, c’est garantie à 65% de réussite ou quelque chose de fou comme ça. Donc il s’agit d’aller dans mes espaces », termine Adebayo.