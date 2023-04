Avec un gros collectif, les Lakers dominent les Grizzlies !

Pendant longtemps, ce match fut accroché et fut une rencontre de séries. Les Lakers ont pris par le bon bout ce premier quart-temps, ne refusant pas de jouer vite, mais sachant toujours calmer le rythme aussi. Ils ne perdent pas de ballons, Anthony Davis (22 points, 12 rebonds, 7 contres) se montre et les Grizzlies sont derrière (27-32). En second quart-temps, Memphis accélère avec les ballons perdus des Lakers et de LeBron James (21 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 contres). La tendance s'est inversée (65-59) et Davis a fait peur à tout le monde, en étant touché au bras.

Finalement, l'intérieur des Lakers est présent sur le parquet en troisième quart-temps. Les deux équipes échangent les paniers pendant de long moments et Los Angeles a une nouvelle arme pour résister : Rui Hachimura (29 points). Le Japonais frappe à 3-pts et lui et ses coéquipiers sont devant au début du dernier quart-temps (90-96). Jaren Jackson Jr. confirme son bon match dans les derniers instants, en rapprochant les Grizzlies.

Mais deux événements vont tuer les joueurs de Taylor Jenkins. D'abord la sortie de Ja Morant, blessé à la main sur une chute, et qui ne rejouera pas la fin de rencontre. Puis le show Austin Reaves (23 points), qui inscrit 14 points en dernier quart-temps. Les Lakers passent ainsi un 15-0 dans les dernières secondes ! Les Lakers s'imposent 112-128, mènent donc 1-0 et prennent ainsi l'avantage du terrain. Et si Morant est forfait pour le Game 2, il y aura un gros coup à jouer...