Avec un 7e match à plus de 30 points pour débuter la saison, Luka Doncic est sur les traces de Wilt Chamberlain

L’an passé, Luka Doncic avait débuté la saison en mode « diesel ». Ce n’est pas le cas cette saison, et le Slovène des Mavericks enchaîne un 7e match à 30 points ou plus pour débuter la campagne. Seuls deux autres joueurs l’avaient déjà réalisé : Jack Twyman, qui s’était arrêté à 7 matchs, et Wilt Chamberlain, qui était lui allé jusqu’à 23 rencontres…

"C'est du très très haut niveau, et on a la chance d'y assister soir après soir", savourait Jason Kidd. "C'est assez incroyable. Un gamin de 23 ans qui joue à ce niveau, c'est vraiment un truc à part. Il peut scorer de tellement de manières, que ce soit en postant son adversaire ou en allant au cercle, à 3-points ou sur ces stepback. C'est un plaisir de pouvoir faire partie de ça, et ça montre aussi sa concentration du moment. Il porte l'équipe et il met l'équipe en position de gagner à chaque match."

Avec ses 36.1 points de moyenne depuis le début de saison, Luka Doncic affiche d’ailleurs la troisième plus haute moyenne de l'histoire après sept matchs joués, derrière Michael Jordan (37.0 en 1986-87) et James Harden (36.6 en 2019-20).

Des performances qui n’étonnent pas ses camarades.

"C'est incroyable, mais je ne suis pas surpris", assure Spencer Dinwiddie. "Luka est un savant du basket. Plus rien ne me choque avec lui. Il est évidemment encore jeune et le meilleur reste à venir. Il va sans aucun doute établir un paquet de records pour les Mavs et finir dans la conversation des tous meilleurs de l'histoire."