Avec Mikal Bridges, une nouvelle culture aux Nets

En attirant Kevin Durant, Kyrie Irving puis James Harden, les Nets pensaient remporter plusieurs titres. Finalement, les trois hommes sont partis sans jamais être champions, mais avec des années de polémiques, conclues par des transferts retentissants.

Arrivé en échange de KD, Mikal Bridges a très vite été adopté par les fans des Nets. Pourquoi ? Parce qu’il incarne une culture complètement différente.

"Brooklyn a vécu beaucoup de choses à avec Kyrie, Harden et KD. Tout ce qu'il s'est passé... avec Kyrie et tout ça", a-t-il ainsi détaillé. "Je pense que (les fans) étaient prêts pour un nouveau départ, et je suis tout à fait à l'opposé de ces gars-là. Je suis hyper calme, hyper détendu. Je ne suis pas en train de m'imaginer des trucs, alors je suis globalement heureux. Je savais que ça allait bien se passer, c'était certain."

L’ailier explique qu’on peut pourtant vite perdre la tête en NBA…

"C'est lié à beaucoup de choses. Peut-être les gens qui les entourent. Et le fait de ne pas être habitué à la célébrité. Vous savez, j'ai l'impression que certains s'arrogent des droits, surtout dans une ligue où vous avez l'impression de n'avoir à écouter personne et où les gens ont peur de vous dire certaines choses. Alors vous pouvez vous en tirer avec beaucoup de choses. C'est ce qu'il se passe parfois, et les gens oublient parfois le travail".