Avec leur victoire sur le parquet du TD Garden, les Cavaliers assument leurs ambitions

Vainqueurs à Boston (132-123) après prolongation, avec 41 points chacun de Donovan Mitchell et Caris LeVert, les Cleveland Cavaliers ont le sentiment d’avoir envoyé un message.

"Nous avons vraiment l'impression d'avoir la capacité de faire quelque chose de spécial. Nous sentons que nous pouvons gagner dans n'importe quelle situation", a expliqué Kevin Love. "C'est une sensation. C'est une identité. Il n'y a pas un seul mauvais élève ici. Tout le monde ne se soucie que de gagner. Peu importe ce qui arrive, si nous restons ensemble et fidèles à nos concepts, nous pouvons gagner n'importe quel match."

Actuellement deuxièmes de l’Est, avec quatre victoires en cinq matchs, malgré la blessure de Darius Garland, la franchise de l’Ohio assume ses ambitions.

“À 100%, on croit qu'on est à notre place... Nous avons conscience de ce que nous pouvons être, de ce que nous apportons individuellement et de ce que j'apporte en venant ici. Il y a un niveau de conviction sur ce que nous pouvons et voulons accomplir. On sait comment ça se passe. On ne peut pas y arriver si on n'y croit pas. Chaque soir, cette confiance nous accompagne. Il y a une confiance dans le groupe et dans les autres » a expliqué Donovan Mitchell.

Même constat pour Caris LeVert.

"J'ai le sentiment que c'était un match énorme pour nous. On savait que c'était un match important. On sait qui on avait en face... Ils étaient en finale NBA. On voulait se donner une chance de gagner. On était bien reposés, et j'ai l'impression que chacun a donné le meilleur de lui-même."