Avec Kyrie Irving, Dallas rêve de titre NBA

Après quelques tergiversations des Nets, qui souhaitaient impliquer une 3e équipe, le transfert de Kyrie Irving est enfin officiel. Le meneur All-Star rejoint Dallas en compagnie de Markieff Morris, tandis que Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour de Draft et deux seconds tours de Draft prennent la direction de Brooklyn.

C'est le plus gros transfert de la saison, et à Dallas, on pense que le tandem Irving-Doncic est ce qui se fait de mieux pour aller chercher le titre. « On a le sentiment que le fait de le récupérer va nous aider à nous mettre en position de remporter un titre. Quand on regarde son parcours, il a gagné partout où il est passé » explique Jason Kidd, qui pense que c'est aussi une bonne chose dans la gestion du temps de jeu et du physique de Luka Doncic : "Quand on regarde son usage du ballon, c'était à 99,9%, et il fallait que ça baisse. Cela va baisser, et c'est pour sa santé. Ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, il sera plus fort dans les quatrièmes quart-temps. L'équipe sera meilleure. Il y aura la confiance entre les deux. Cela va prendre du temps pour trouver le rythme et cette confiance, mais Kyrie ne pense qu'à gagner".

Le joueur idéal pour aller en finale NBA ?

Même si Irving n'a rien gagné depuis son départ de Cleveland, et que ses passages à Boston et Brooklyn ont tourné au fiasco, le coach des Mavericks pense que c'est une énorme valeur ajoutée pour son groupe. La saison passée, Dallas avait atteint la finale de la conférence Ouest, et Irving peut lui permettre d'atteindre le niveau supérieur : la finale NBA. "Sans faire injure à Jalen (Brunson), on parle de Kyrie... C'est un autre niveau. Cela nous donne une arme de plus. Quelqu'un sera forcément libre (en attaque). Quelqu'un va forcément en tirer profit" assure Kidd.

Interrogé aussi sur la personnalité de Kyrie Irving et ses nombreux dérapages, le coach de Dallas préfère se concentrer sur le positif : "C'est facile de se focaliser uniquement sur le négatif, mais regardez le côté positif de tout ce qu'il a réalisé, sur et en dehors des terrains. C'est comme ça qu'on a abordé les choses."