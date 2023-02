Avec Kevin Durant, les Suns repensent leurs rotations

Sur les trois derniers matchs des Suns, Monty Williams a fait confiance à Josh Okogie et à Torrey Craig, pour compléter son cinq majeur par ailleurs composé des cadres habituels, Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton. L’arrivée de Kevin Durant va imposer de devoir ce cinq et l’un des deux premiers cités est susceptible de retourner sur le banc.

« On doit déterminer des rotations et une alternance de cinq. Ce sera une transition pour le staff, pas tellement pour les joueurs, pour comprendre quels groupes fonctionnent, comment finir les quarts-temps… On doit (se référer à) l'utilisation de Kevin au cours de sa carrière et voir laquelle correspond le mieux à la façon dont on joue avec Book, Chris et DA », analyse le coach dont la nouvelle recrue joue en moyenne près de 37 minutes depuis le début de sa carrière.

En plus de « KD », le technicien des Suns a récupéré des Nets T.J Warren, sans oublier Darius Bazley ou encore Terrence Ross. « Il s'agit de voir ces gars faire des erreurs et de les corriger pour que peut-être, lors des 10 ou 15 derniers matchs de la saison, on soit au complet et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde », soutient Josh Okogie, qui affiche une forme olympique depuis les départs à Brooklyn de Mikal Bridges et Cam Johnson : plus de 21 points de moyenne (55% aux tirs dont 55% de loin), 5 rebonds et 2 interceptions sur quatre matchs.

Damion Lee, autre « role player » local, est lui aussi conscient que l’arrivée d’un joueur de ce calibre va changer la donne. Champion NBA avec les Warriors l’an dernier, il recommande toutefois à ses coéquipiers, « que les minutes soient réduites ou augmentées, de remplir [leur] rôle et d'essayer de le faire à un haut niveau. Parce que même quand on aura récupéré Landry (Shamet) et C-Payne (Cameron Payne), ils vont juste devoir comprendre que pour être grands et accomplir ce qu'on cherche à accomplir, il doit y avoir des sacrifices. »