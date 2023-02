Avec Kevin Durant, les Suns pensent pouvoir briller plusieurs saisons

Mat Ishbia est officiellement devenu le nouveau propriétaire des Suns le 8 février. Le lendemain, la franchise de Phoenix réalisait un énorme coup avec le transfert de Kevin Durant. On peut facilement deviner que lors de sa conférence de presse de présentation, Mat Ishbia avait connaissance de cet échange.

« Qu’est-ce que je savais ? Qu’il y avait une opportunité, que j’avais travaillé dessus et que le président James Jones aussi », raconte-t-il. « Je savais qu’on avait ce plan en main. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer, mais je savais qu’on avait une chance à ce moment-là. Je savais aussi que si ça n’aboutissait pas, j’étais également confiant au regard de nos autres options que nous avions pour l’équipe. »

Le transfert s'est fait en quelques heures et ce fut un début en fanfare pour le nouveau propriétaire, qui a certes frappé fort mais a aussi réfléchi aux conséquences d'un tel échange, d'un tel bouleversement pour son équipe.

« On était prêt à faire ce qu’il fallait pour gagner et réussir. Et je crois qu’en affaires, l’argent suit le succès, et non l’inverse. L’argent n’a pas été un problème. Ensuite, il s’agissait de savoir ce qui était le mieux pour notre équipe. Est-ce que Kevin peut faire de nous une meilleure équipe ? Va-t-il nous aider à nous positionner pour un titre maintenant ? Il a encore trois ans de contrat après cette année, donc on ne récupère pas quelqu’un pour 25 matchs. »

C'était donc pour Mat Ishbia la « bonne décision pour l’équipe, pour la franchise et pour les joueurs ». Il ajoute : « On ne voulait vraiment pas renoncer à certains des gars, parce qu’on les aimait. Mais en fin de compte, la bonne décision était de savoir ce qu’on voulait pour maximiser le potentiel de notre équipe à court terme et pour les trois ou quatre prochaines années. »