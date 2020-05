Avec Kevin Durant, Brooklyn voit loin

Avec l'hypothèse d'une reprise de la saison NBA dans plusieurs semaines, un espoir est né dans le monde du basket et particulièrement à Brooklyn. Et si Kevin Durant participait à la fin d'une saison inédite ?

Un tel renfort à la veille des play-offs aurait transformé les Nets en épouvantail malgré une actuelle septième place au classement de la conférence Est. Onze mois après sa rupture du tendon d'Achille lors du match 5 des finales NBA contre Toronto, l'ancien joueur de Golden State arrive au bout de sa convalescence.

Mais malgré le contexte sanitaire actuel, aucun détail ne sera ignoré. Le MVP de la saison 2014 ne retrouvera les parquets qu'en étant dans une forme optimale. Et cela signifie que malgré l'incertitude qui entoure la saison actuelle, Durant ne reviendra qu'à l'automne.







Comme souvent, l'information a été révélé par le journaliste américain Adrian Wojnarowski. Et elle est loin d'être surprenante. Le projet construit par les Nets autour de l'ailier est ambitieux et cherche des résultats sur le long terme. Lors de sa signature pendant la free-agency, le natif de Washington était déjà blessé. Le début de la saison 2020-2021 était déjà annoncé comme la date de ses grands débuts au Barclays Center.

Et même avec la suspension inédite de la saison, il n'y a pas de raison que ça change. Avec son numéro 7, l'équipe qui restait sur trois succès consécutifs sera plus forte et pourra viser plus haut. Mais elle préfère regarder plus loin. Brooklyn était conscient du besoin d'attendre avant d'aligner Kyrie Irving et Kevin Durant côte à côte. Un crève-cœur tant cette association est intéressante. Mais le prix à payer pour arriver à ses fins.

Brooklyn n'a gagné qu'une série de play-offs depuis 2007



La direction prise par l'autre club de New York est connue et assumée. Les Nets veulent enfin gagner un titre NBA. Pour y arriver, ils sont prêts à tout, même faire preuve de patience ou limoger Kenny Atkinson en cours de saison. Après plusieurs échecs au moment de construire un effectif capable de briller au printemps, la leçon a été retenue. La venue de Kevin Durant a tout changé. Et la saison actuelle, intéressante malgré le contexte, permet à une une franchise qui n'a gagné qu'une série de play-offs depuis 2007 de digérer son changement de dimension. Brooklyn brille grâce à Kevin Durant mais les Nets ne pourront être forts qu'après avoir attendu Kevin Durant.

