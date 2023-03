Avec désormais autant de victoires que de défaites, les Lakers ont réussi à remonter la pente

Les Lakers avaient très mal débuté la saison régulière en encaissant cinq défaites dans les cinq premiers matches. Cette glissage avait continué puisque, après douze rencontres, LeBron James et sa bande n'avaient remporté que deux petites parties... Cinq mois plus tard, les Californiens ont enfin remonté la pente. Avec leur victoire face au Thunder, ils affichent un bilan de 37 victoires pour 37 défaites. Ils sont à l'équilibre pour la première fois de la saison et ce n'était pas arrivé à une équipe, aussi tard dans un exercice, depuis le Heat en 2003/2004.

La franchise de Los Angeles n'avait plus connu cette sensation depuis 14 mois et le 25 janvier 2022 ! « Maintenant, c’est le moment de faire l’écart plutôt que de se battre à remonter ce déficit », commente Darvin Ham. « C’est un grand moment, mais rien n’est fait », poursuit Dennis Schroder.

Et pourquoi pas continuer puisque la cinquième place de la conférence Ouest n'est pas loin ? Les Clippers ne comptent en effet que deux victoires de plus que leur voisin. « On est à 50 %, donc c’est le moment de passer de l’autre côté, d’avoir plus de victoires que de défaites », annonce Anthony Davis. « Ça commence dès dimanche contre une bonne équipe de Chicago. »

Ensuite, il faudra aller à Chicago, puis à Minnesota, à Houston, à Utah. Avant de retrouver les Clippers justement. « On doit aborder ces matches, ces huit derniers, comme on le fait depuis quelques semaines : un match après l’autre », prévient Darvin Ham. « On ne peut pas penser à finir avec un bilan de 6-2, 7-1 ou 5-3 . On doit aborder les rencontres une par une, en mettant tout à chaque fois dans chaque match. On va continuer d’agir comme ça. »