Avec 48 points, Edwards titille Curry

Deux premiers choix de draft se faisaient face à San Francisco, avec Andrew Wiggins - n°1 en 2014 - face à Anthony Edwards - n°1 en 2020 - lors de l'affrontement entre les Warriors et les Wolves. Malgré la défaite attendue et logique de la franchise du Minnesota (123-110), l'énorme performance individuelle de la nuit est incontestablement à mettre au crédit du plus jeune des deux : 48 unités avec sept tirs à trois points, soit lalundi. Certes, Andrew Wiggins n'a pas manqué sa nuit non plus avec 35 points, mais Anthony Edwards a donc été saisissant. Il a inscrit au moins 20 unités lors de sept de ses dix matchs disputés depuis la reprise.Tout proche de devenir rookie de l'année la saison passée, "Ant-Man" débute ainsi de la meilleure des manières son exercice de sophomore. C'est le, le troisième plus jeune à y ajouter cinq passes et cinq rebonds - derrière Brandon Jennings (20 ans et 52 jours) et LeBron James (20 ans et 80 jours). A 20 ans et 97 jours, Anthony Edwards continue d'imposer sa patte au sein d'une équipe où D'Angelo Russell, limité à 18 points contre les Warriors, et Karl-Anthony Towns peinent décidément à tenir leur rang de leaders. Andrew Wiggins a d'ailleurs dunké deux fois sur son ancien coéquipier, mais a assuré qu'il ne s'agissait "pas d'une revanche" (pour Associated Press).Alors, Anthony Edwards - cinquième match en carrière à 30 points - peut-il enfin être celui qui sortira du marasme les Wolves, treizièmes à l'Ouest avec trois victoires et sept défaites ? Reviennent irrémédiablement en mémoire les récents propos de "KAT" : "Si je sais une chose à propos de nos séries, c'est qu'elles peuvent passer vraiment vite de trois à 18, 19 ou 20 défaites." En voilà six, avec les. Le coach Chris Finch a qualifié la prestation d'Anthony Edwards de "match absolument parfait, personne ne peut l'arrêter lorsqu'il joue comme ça", mais il en faudra assurément plus. Le gaillard a beau être "agressif et dans le rythme, incroyablement explosif et s'améliorant en défense", le collectif devra suivre.