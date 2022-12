Aux Mavericks, on milite pour la légalisation des paris sportifs

Propriétaire des Mavericks depuis une vingtaine d'années, Mark Cuban a rempli de nombreux objectifs, qu'il s'agisse de ramener un titre NBA ou de faire revenir le public. Mais le bouillant patron de la franchise de Dallas s'est donné une nouvelle mission : construire une nouvelle salle, et la situer au coeur d'un complexe hôtelier avec un casino.

« Quand on construira une nouvelle salle, mon objectif est de s’associer à Las Vegas Sands pour la placer au milieu d’un hôtel et d’un casino » annonce-t-il au Dallas Morning News. « C’est la mission ». Une mission qui ne sera possible que si le Texas vote en faveur de la légalisation des paris sportifs. Plusieurs Etats l'ont déjà fait, avec la bénédiction de la NBA, mais pas le Texas.

Un amendement déposé

Sauf que ça pourrait évoluer en 2023 puisque la sénatrice Carol Alvarado va déposer en janvier un amendement en ce sens. S'il est approuvé par les deux tiers de la Chambre et du Sénat, cela permettrait aux électeurs texans de décider en novembre prochain s’ils souhaitent légaliser les paris sportifs. En cas de réponse positive, la nouvelle commission sur les jeux au Texas délivrera des licences pour un maximum de quatre hôtels dans les zones métropolitaines.

"La réalité, c’est qu’un tas de politiciens au Texas ont déjà dit que les jeux en ligne ne faisaient pas beaucoup avancer les choses. Mais qu’en sera-t-il des hôtels-casinos ? Cela représente des milliards de dollars pour l’État. C’est une grande différence !" lance Cuban. "Le Texas est un État si incroyable qu'il faut devenir une destination de choix. C’est une façon de le faire, et en s’associant avec Las Vegas Sands, il n’y a aucune raison valable de ne pas construire un énorme centre hôtelier dans la ville même de Dallas. Il y a même beaucoup d’endroits pour le faire. »