Austin Reaves continue de briller avec les Lakers

Brillant et décisif face à Orlando, avec 35 points, Austin Reaves a été propulsé titulaire à la place de Malik Beasley contre les Suns. Un choix fort de Darvin Ham, qui a estimé que « c’était totalement logique de prendre cette décision ». La performance de son arrière a confirmé cette intuition puisque Reaves a rendu une copie de 25 points, avec également un nouveau record personnel de 11 passes décisives. Il est toujours sur son nuage.

« L’état d’esprit est toujours le même, match après match : gagner à tout prix », explique-il quand on lui demande si sa titularisation change les choses. « Gagner, c’est tout ce qui compte. Car on aurait aimé ne pas être dans cette position, mais être dans celle de dominer la ligue. Ça va être serré et c’est pour ça qu’on joue. »

En tout cas, ses récentes prestations bluffent ses coéquipiers. « Je ne vais pas vous mentir : ce gars est bon », commente D’Angelo Russell. « Austin a marqué, je crois, 10 points en premier quart-temps pour nous aider à nous lancer », remarque de son côté Anthony Davis.

Outre les Lakers, les Allemands pourraient bien être les prochains à profiter d'un Austin Reaves efficace et en pleine confiance puisqu'il pourrait disputer la Coupe du monde 2023 avec la Mannschaft. En effet, il a un passeport puisque sa grand-mère est allemande et il serait un excellent renfort pour cette sélection où évoluent Dennis Schroder mais aussi Franz et Moritz Wagner.

« Je suis très intéressé, et j’en ai déjà parlé avec Dennis », avait-il confirmé. « J’ai eu une longue discussion avec le sélectionneur Gordon Herbert il y a un an. Je suis prêt. »