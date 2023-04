Au tour de De'Aaron Fox d'être blessé !

Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Tyler Herro, Kawhi Leonard, Victor Oladipo, Ja Morant... Voici la prestigieuse liste des joueurs qui sont passés par l'infirmerie depuis le début des playoffs, et certains y sont pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois... A cette liste, il faut ajouter De'Aaron Fox puisqu'on apprend que le meneur des Kings s'est fracturé l'index de la main gauche !

Très bon face aux Warriors, Fox se serait blessé dans le 4e quart-temps du Game 4, et il va essayer de jouer avec une protection. Gaucher, il sera forcément gêné pour shooter et pour l'instant, la franchise annonce qu'il est incertain pour le Game 5 qui se déroule à Sacramento. Un match charnière dans la série puisque le vainqueur s'offrira une balle de match pour les demi-finales de conférence.

Premier lauréat du trophée de Clutch Player Of The Year, Fox est devenu l'un des meilleurs meneurs de la NBA, au point d'être All-Star en février dernier. Opposé à Stephen Curry, il fait plus que lui tenir tête avec 31.5 points de moyenne, mais aussi 6 rebonds et 7 passes par match.