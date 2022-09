Au Japon, James Wiseman sonne la rentrée en NBA !

Ce n’est pas encore la vraie reprise en NBA, mais ça en avait un peu le goût. Au Japon, les Golden State Warriors et les Washington Wizards s’affrontaient ainsi en ouverture de la présaison. Au bout du compte, ce sont les champions en titre qui se sont imposés (96-87) dans un match marqué, comme souvent dans ces rencontres de présaison, par une grosse maladresse.

Du côté de la troupe de Steve Kerr, on a ainsi shooté à 29/75 (39% de réussite) alors que ce fut encore pire pour celle de Wes Unseld Jr. avec un vilain 31/83 (37%). Mais le but était ailleurs pour le public japonais, qui avait payé très cher ses places, puisque le héros local, Rui Hachimura, était titulaire et a terminé le match comme meilleur marqueur de son équipe avec 13 points et 9 rebonds. Sous les yeux du très populaire rappeur Suga, membre du groupe de K-pop sud-coréen BTS, mais aussi de Naomi Osaka.

Pour leur premier match ensemble, Bradley Beal (9 points, 3 passes) et Kristaps Porzingis (7 points, 4 rebonds) ont été discrets, alors que c’est James Wiseman, de retour après une saison blanche, qui a fait le « show » côté Warriors. S’affichant comme une cible de choix pour les alley-oops, le 2e choix de la Draft 2020 a ainsi compilé 20 points et 8 rebonds en 24 minutes.