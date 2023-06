Au fil des années, Nikola Jokic est devenu un excellent athlète

Au début de sa carrière en NBA, Nikola Jokic avait quelques kilos de trop. Ces derniers étaient encore plus visibles que chez d'autres joueurs car le pivot de Denver n'est pas un énorme athlète sur le papier : il ne court pas très vite, ne décolle presque jamais ou presque du sol et ses muscles ne sautent pas aux yeux.

Mais au fil des saisons, il s'est imposé comme un joueur inépuisable, capable d'enchaîner les minutes et les matches. « C’est un athlète en très bonne condition physique maintenant », constate son coach Mike Malone. « Le gars peut accumuler les minutes, tout en jouant à un très haut niveau. Il a passé ce cap. Son dévouement et son sérieux lui ont permis de devenir un double MVP. »

Le changement est arrivé en 2019 après une élimination en playoffs contre Portland. Jokic n'avait pas été aussi efficace dans le Game 7, après une série épuisante. Sa condition physique n'était pas parfaite et il l'a payé à ce moment-là. Le préparateur physique des Nuggets lui conseille donc de perdre du poids pour passer un cap. « Je lui ai dit qu’il pouvait être MVP de la ligue et il s’est énervé contre moi », raconte Felipe Eichenberger. « Il était même plutôt chaud, en disant qu’il n’était pas ce type de joueur : je passe plus que je ne score, je ne suis pas individualiste… Mais je lui ai répondu de se concentrer sur le travail à faire, pas sur ce que veut dire d’être MVP. Je savais qu’il voulait toujours faire le travail. »

Le double MVP, et désormais finaliste NBA, a par conséquent éliminé les sodas, la bière et les petits douceurs trop riches en graisse de son alimentation. Avec une seule entorse autorisée « Une fois qu’il s’était mis en tête de perdre du poids, c’était comme ça et pas autrement ! », poursuit Felipe Eichenberger. « Je lui ai dit de profiter de la cuisine de sa mère après les matches. On ne peut quand même pas l’empêcher de manger les petits plats de sa maman ! »