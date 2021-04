Après Utah, Dallas fait plier Milwaukee

Doncic et Porzingis brillent, l’absence d’Antetokounmpo fait mal

Dallas talonne désormais Portland

Dallas est décidément en verve ces derniers temps. Les Mavericks martyrisent les « gros » de la NBA et viennent de s’en offrir un deuxième en seulement quelques jours., l’une des meilleures formations de l’Est (troisième de la zone derrière Philadelphia et Brooklyn), à son tableau de chasse sur un score sans appel (116-101).Battus entre ses deux faits d’envergure par Houston (93-102), les Mavs ont vite retrouvé le goût de la victoire. Bon, il est vrai qu’il faut préciser que les joueurs de Rick Carlisle ont parfaitement su profiter de l’absence de l’étendard des Bucks.Privé de sa star depuis trois rencontres, Milwaukee a fait ce qu’il a pu, résisté au maximum du possible avant de couler lors du dernier quart-temps en concédant… 36 unités !Le Slovène enchaine les actions individuelles dès l’entame tout en délivrant des passes décisives bien senties pour ses coéquipiers afin de les mettre en confiance, les Bucks combattent face aux Texans et mènent de peu à la fin du premier quart-temps (31-29).Grâce notamment à Nicolo Melli, à l’aise de loin, Dallas s’enhardit et signe un 9-0. Milwaukee rétorque avec un 8-0 sous la houlette de Brook Lopez (16 points). 42-44.et étale sa palette complète (contres, points sur rebonds offensifs et à longue distance).Il se hisse à la hauteur de Doncic qui passe les 20 points au retour des vestiaires avec son step back si fameux. Puis vient le money-time entamé après deux tirs superbes à trois points passés par Porzingis (93-95). Le duo Doncic-Porzingis continue d’assurer, bien épaulé par Dorian Finney-Smith qui contre magistralement Khris Middleton et brille au rebond. Dallas accélère et glisse un 27-8 fatal.En face, Middleton et Jrue Holiday, les lieutenants d’Antetokounmpo ont inscrit 27 petits pions à 12 sur 43 aux tirs alors que Bobby Portis a tiré son épingle du jeu (20 points, 14 rebonds), mais le retour du double MVP de la Ligue commence à devenir très urgent.