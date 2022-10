Après une nouvelle défaite, réunion de crise à Brooklyn

C'est la défaite de trop pour les Nets. En s'inclinant contre Indiana, à domicile, après avoir encaissé 125 points, Brooklyn affiche désormais quatre défaites de suite. Kevin Durant n'a pas hésité à parler d’une « soirée de merde ». Une de plus. Car les troupes de Steve Nash n'ont gagné qu'une rencontre après six matches disputés depuis le début de saison. Surtout la défense est constamment débordée. « C’était catastrophique », reconnaît le coach après cette défaite. « Que dire d’autre ? Je n’ai pas vu de volonté, de désir, de connectivité nécessaire pour faire des stops, prendre des rebonds. On doit s’impliquer plus. »

Les Nets ont donc organisé une petite réunion de crise dans le vestiaire après la victoire des Pacers. Les joueurs et leur coach ont discuté pendant quelques minutes afin de trouver une solution à ce début d'exercice très décevant. « C’était honnête », raconte Ben Simmons sur cette réunion. « On a parlé, je ne vais pas donner les détails évidemment, mais c’était franc. C’est ce que font les équipes qui gagnent. Chacun est responsable devant les autres et peut parler à ses coéquipiers. »

Un rapide échange dans le vestiaire après une défaite, est-ce vraiment suffisant ? « On communique tout le temps, donc que ce soit programmé ou non, on échange sur ce qu’il est nécessaire de faire au quotidien », répond Kevin Durant. « Donc après une défaite ou pas, il faut le faire. »

Le discours de Steve Nash passe-t-il toujours auprès de son groupe ? « Les joueurs écoutent, ils échangent. Il faut qu’on regarde en nous profondément. Qu’on se décide sur la suite : veut-on abandonner parce que c’est déjà dur, ou veut-on continuer pour construire quelque chose. On a fait de bonnes choses en début de saison et on a perdu quelques rencontres, ça nous a fait mal mentalement. On n’a pas le même état d’esprit, la même volonté. Si on ne corrige pas ça, ce ne sera pas mieux. »