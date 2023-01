Après un an d'absence, Lonzo Ball affiche ses progrès

14 janvier 2022. Lonzo Ball n’a plus foulé un parquet NBA depuis cette date, il y a un an jour pour jour donc. Alors que le flou reste tout entier quant à son éventuel retour cette saison, le meneur des Bulls, touché au genou, vient de poster une vidéo rassurante de lui en train de dunker à l’entraînement.

Le genre de chose « qu'il ne pouvait peut-être pas faire il y a six semaines. Même si ce sont des petits pas, c'est toujours un progrès qu'il continue à faire », juge son coach Billy Donovan. Ce dernier reste toutefois prudent : « Je n'essaie pas de déterminer quel est le niveau de douleur de Lonzo. Mais la question est de savoir s'il a mal ? Oui. Est-ce que c'est la même douleur qu'il y a six semaines ? Non. À quel point est-ce meilleur ? C'est assez bon pour qu'il puisse aller sur un tapis roulant, faire un peu de course, sauter et dunker. »

Ce qui est déjà considérable pour un joueur qui, fin septembre dernier, avait déclaré ne plus pouvoir courir, ni sauter. Aussi, il y a un mois, la presse américaine s’était montrée pessimiste quant à un éventuel retour cette saison du meneur, qui a subi une arthroscopie du genou gauche fin septembre, quasiment neuf mois après une première opération survenue à la suite de sa déchirure du ménisque.

Selon Billy Donovan, un éventuel retour imposerait « une période de montée en puissance significative. En étant absent pendant un an, je ne crois pas que le fait de manquer autant de temps va lui permettre de reprendre là où il s'est arrêté. Il y aura une période d'adaptation, c'est certain. »