Après sa brouille avec Devin Booker, Klay Thompson expulsé pour la première fois de sa carrière

« Il répétait, encore et encore, qu’ils avaient quatre bagues. Eh oui, ils les ont ! » Voilà ce qui, selon Devin Booker, a commencé à mettre le feu aux poudres entre Klay Thompson et lui. Le déplacement des Warriors cette nuit à Phoenix a été particulièrement houleux.

Dans le troisième quart-temps, les deux arrières ont alimenté une longue session de « trashtalking » terminée par une faute technique chacun, après que les deux hommes ont fini par échanger torse contre torse. Sauf que le joueur des Warriors a continué de râler et de montrer son agacement en gesticulant.

Résultat, une deuxième faute technique dans la foulée, synonyme d’expulsion pour la première fois de sa carrière. On rappelle que celui-ci est arrivé dans la ligue en 2011 et y a joué près de 800 matchs au total, playoffs compris.

L'un de ses plus grands fans

« J’adore Klay Thompson et c’est le cas depuis mes débuts (en NBA), a réagi son homologue des Suns. Dès ma Draft (en 2015), j’ai annoncé que je voulais jouer comme Klay Thompson. Mais ça ne nous empêche pas d’être compétitif quand on s’affronte, et de s’envoyer quelques piques en chemin. C’était plaisant, je suis un de ses grands fans, j’adore sa compétitivité. C’est tout ce qu’il y a à en dire. »

Sur le match, on peut également dire que Devin Booker a largement remporté son duel avec 34 points inscrits, là où son adversaire a connu une sale soirée (2 points à 1/8 aux tirs dont 0/5 à 3-points). Surtout, les Suns ont explosé les champions en titre (134-105).

« Il était dans un mauvais soir, et ça joue beaucoup sur la frustration. Je le sais pour être passé par là. Après, ils ont gagné quatre titres et ils vont donc forcément l’utiliser dans leur trashtalk. Et à raison bien sûr ! Il faut le respecter. Mais ça ne va pas m’empêcher d’être compétitif non plus », a terminé Devin Booker.