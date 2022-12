Après des mois d’absence, Khris Middleton a rejoué

« C'était vraiment bon d'être de retour sur le terrain avec les gars en compétition, en train de jouer. » Après avoir manqué les vingt premiers matchs de cette saison, ainsi que la majorité des derniers playoffs, durant lesquels il s’était blessé au genou, Khris Middleton effectuait son retour sur les parquets face aux Lakers cette nuit.

Celui-ci, malgré la défaite de son équipe (129-133), a signé une entrée en matière de qualité avec 17 points (6/11 aux tirs dont 3/4 de loin) et 7 passes en 27 minutes. Avec ce match, il dit être passé par « toute une gamme d'émotions. J'ai vécu beaucoup de choses ces deux derniers mois : joie, tristesse, anxiété, nervosité. J'ai enfin pu jouer et me débarrasser de cette nervosité. »

Opéré du poignet cet été, en plus de soigner son genou meurtri, l’arrière des Bucks a par ailleurs été affecté par la mort de son père, survenue le mois dernier. Ces circonstances peu évidentes n’ont pas empêché le triple All-Star, qui ne devrait pas rejouer dès la nuit prochaine à Charlotte, de briller.

Impression de facilité

« Il donne l'impression que le jeu est si facile. La façon dont il joue, c'est un peu comme si il n'y avait que lui. C'est comme un exercice. C'est vraiment bon de le voir revenir sur le terrain, j'aurais aimé qu'on puisse gagner pour lui. Mais il a donné l'impression de jouer sans effort », décrit Jrue Holiday.

« Avoir Khris Middleton de retour est énorme pour nous. C'est assez impressionnant de voir comment il est revenu sans problème, des deux côtés du terrain. […] C'est un joueur intelligent, il comprend le jeu. Il n'est pas trop dépendant de ses qualités athlétiques ou de choses comme ça. Il doit continuer à travailler et travailler encore, mais c'est un grand pas pour nous ce soir de faire revenir Khris Middleton », apprécie également leur coach, Mike Budenholzer.