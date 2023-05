Après avoir éliminé les Suns, les Nuggets visent le titre

Les Nuggets ont frappé très fort en venant s'imposer à Phoenix dans le Game 6, avec la manière et un score large (100-125). Nikola Jokic et ses coéquipiers ont ainsi éliminé Phoenix au terme d'une série bien négociée. « Nous savions à quoi nous attendre. Nous avions le même état d’esprit que si nous étions à la maison », explique le pivot, qui a réalisé une énorme série. « Il suffisait d’être agressif, de les faire bouger, de leur donner du fil à retordre, de leur faire prendre des tirs difficiles, et je pense que nous l’avons fait. »

Les Nuggets vont donc retrouver la finale de conférence, comme en 2020 dans la « bulle » à Orlando. Ils s'étaient alors inclinés face aux Lakers, qui allaient remporter ensuite le titre contre Miami. « J’espère que ce sera différent », annonce Jokic. « Nous avons perdu contre les Lakers dans la bulle. L’année dernière, nous avions des blessés contre Golden State. Ce ne sont pas les Finals, mais je parle simplement des équipes contre lesquelles nous avons perdu. Nous avons une belle occasion de faire quelque chose. »

Car le leader de la conférence Ouest durant la saison régulière n'estime pas avoir réussi son année parce qu'il a éliminé les Suns de Kevin Durant. Non, Denver vise plus haut et plus loin. « Nous n’étions pas satisfaits de passer le premier tour, nous ne sommes pas satisfaits non plus maintenant », déclare Michael Malone. « Nous ne faisons pas la fête, nous ne sabrons pas le champagne et nous ne nous jetons pas de l’eau à la figure parce que notre objectif n’était pas d’atteindre la finale de la conférence Ouest. Je ne cesse de répéter que notre objectif est de remporter le titre, alors nous avons encore beaucoup de travail à faire. »