Anthony Edwards prêt à devenir le patron des Wolves

Depuis près de deux mois, les Wolves évoluent sans Karl-Anthony Towns, et pourtant, l'équipe a redressé la tête, au point de grimper à la 6e place de la conférence Ouest. Les coéquipiers de Rudy Gobert restent sur huit victoires en onze matches, et un joueur a haussé son niveau de jeu : Anthony Edwards.

L'ancien numéro 1 de la Draft est un formidable attaquant, mais il prouve en 2023, qu'il peut se comporter en leader, et qu'il peut même très bien défendre. La preuve depuis deux matches, avec les victoires obtenues face aux Raptors et aux Rockets. "On avait expliqué aux joueurs la veille combien ce match était important pour nous, et combien on avait besoin qu'il donne le ton" raconte Chris Finch. "Il l'a clairement fait, et il a été unique ce soir, des deux côtés du terrain. Il a été précis dans ses prises de décision, il a shooté, pénétré... et il a faut tous les bons choix."

Efficace et très spectaculaire

A l'arrivée, Edwards signe carrément son meilleur match de la saison avec 44 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 3 contres. Le tout à 17 sur 29 aux tirs avec un équilibré 8 sur 16 à 3-points. Auteur de 16 points dans le 3e quart-temps, l'arrière de Minnesota s'est aussi distingué par deux dunks énormes sur Alperen Sengun, le meilleur joueur des Rockets.

"J'essaie d'apporter de l'énergie à l'équipe. J'ai vu comment tournaient les choses. On était menés de 12 points. Je savais juste qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. En fait, mon tir était réglé ce soir, et je suis très heureux" avoue Edwards, qui espère être capable d'enchaîner ce type de performance : "C'est mon but de le faire tous les soirs. Je pense que je fais du bon boulot à essayer de donner le ton. Parfois, ce n'est pas en marquant des points, mais par la défense, le rebond, le fait d'accélérer sur transition, ou d'aller chercher une faute tôt dans le match."