Anthony Davis taille patron pour les Lakers

39 points (14/25 aux tirs dont 1/3 de loin), 8 rebonds, 6 passes et 2 contres. Et la victoire bien sûr, face aux Warriors. Tel est le joli bilan comptable affiché par Anthony Davis, la nuit passée, face aux champions en titre. Un « AD » qui dit se sentir « très à l'aise, confiant comme toujours. C'est bon de voir le ballon rentrer, depuis tous les niveaux du terrain. Je suis un peu plus agressif et je cherche à faire le bon choix pour les autres. »

« Un peu plus agressif » parce que la situation l’impose. Les Californiens sont en effet privés de LeBron James pour plusieurs semaines. À l’intérieur donc d’assumer ses responsabilités comme il a déjà pu le faire plus tôt cette saison, lors de précédentes absences du « King ». Plus tôt dans sa carrière aussi.

« J'ai fait ça toute ma carrière, y compris à la Nouvelle-Orléans, faire ce dont l'équipe a besoin, rappelle l’ancien joueur des Pelicans, auteur de 38 points deux jours plus tôt. C'est évident qu'avec l'absence de Bron, l'équipe va compter davantage sur moi pour créer pour les autres et moi. D'autres gars montent leur niveau de jeu, c'est un effort d'équipe. On a fait du bon boulot des deux côtés du parquet ce soir. […] Donc c'est une grosse victoire pour nous. »

Une victoire pour lui aussi qui semble enfin être en bonne santé, sujet d’inquiétude récurrent à Los Angeles. « Il joue sans douleur et dans un bon rythme. Il se bat beaucoup, prend des coups au visage, sur les bras… Il est vraiment, vraiment bien en ce moment », apprécie ainsi son coach, Darvin Ham.