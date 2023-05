Anthony Davis et les Lakers ont retourné la situation

Quel retournement de situation pour les Lakers cette saison ! Après douze matches de saison régulière, l'équipe n'affichait pourtant que deux victoires. Dès lors, statistiquement, elle n'avait que 0.3% de chance de se qualifier pour les playoffs... Avec des transferts en cours de saison et une seconde moitié d'exercice réussie, Los Angeles va revenir.

Et désormais, après avoir éliminé les Warriors en demi-finale de conférence, les Lakers sont à seulement huit victoires du titre. « C’est une sacrée aventure qui j’espère ne finira jamais », déclare Darvin Ham. « Nous devons juste prendre ça jour après jour et être dans le moment présent, nous avons éliminé deux équipes vraiment phénoménales. La dernière était quatre fois championne. Il ne reste plus que quatre équipes, mais je m’amuse, je ne laisse rien me stresser, c’est juste du plaisir, c’est du basket, et je m’éclate en entraînant cette équipe et en représentant cette franchise. »

Anthony Davis a encore faim. Il espère imiter la saison 2019/2020 durant laquelle il avait remporté le titre, contre Miami. « Nous voulons choquer le monde », prévient l'intérieur. « Nous avons ajouté de nouveaux éléments, et vu la façon dont nous jouions, les gars sont arrivés motivés et voulaient gagner. Il n’y a pas beaucoup de gars dans notre équipe qui se sont retrouvés dans des matchs serrés ou dans cette position au deuxième tour des playoffs. Mais ils ont faim. Ils le veulent, tout comme LeBron James et moi voulons un autre titre ensemble. Maintenant, il est temps d’aller le chercher. C’est un travail inachevé. »