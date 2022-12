Anthony Davis et Kevin Durant élus joueurs de la semaine par la NBA

Même si Devin Booker a été très fort, il ne faisait aucun doute qu’Anthony Davis serait désigné « Joueur de la semaine » à l’Ouest par la NBA.

Avec ses 37.8 points, 13.0 rebonds, 3.0 passes décisives et 3.3 contres de moyenne, à 65% aux tirs, 65% à 3-pts et 86% aux lancers, l’intérieur des Lakers a été tout simplement monstrueux ces derniers jours, et il devance donc Devin Booker mais aussi Stephen Curry, Luka Doncic, Zion Williamson ou encore Anfernee Simons et Jerami Grant.

C’est la huitième fois que le « Unibrow » reçoit ce trophée. Il faut dire qu’il a notamment réussi 44 points et 10 rebonds contre les Bucks, puis ses 55 points et 17 rebonds contre les Wizards ! Surtout, les Lakers gagnent et remontent au classement à l’Ouest !

À l’Est, c’est Kevin Durant qui a été choisi avec des moyennes de 33.0 points, 7.0 rebonds, 5.5 passes et 1.8 contre en quatre matchs (trois victoires), sur la semaine écoulée. Le tout à 65% aux tirs, 38% à 3-pts et 92% aux lancers… Avec en particulier 45 points, 7 rebonds et 5 passes de "KD" face au Magic ou encore 39 points, 5 rebonds et 5 passes face aux Wizards. C'est de son côté la 31e fois qu'il est ainsi récompensé.